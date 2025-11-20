울산시립미술관, 백남준 ‘거북’ 2년 만에 공개
울산시립미술관이 백남준 작품 등을 공개 한다.
울산시립미술관은 20일부터 내년 2월 22일까지 2025년 하반기 소장품 기획전시 ‘백남준 & 토니 아워슬러: 비디오/조각’을 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 비디오아트의 창시자 백남준과 2세대 비디오 아티스트 토니 아워슬러의 대표 작품을 한자리에서 선인다.
울산시립미술관이 개관에 맞춰 1호 소장품으로 구입한 ‘거북’은 TV 브라운관 166대를 거북이 형상으로 만든 1993년도 작품이다. 크기는 가로 10m, 세로 6m, 높이 1.5m에 이른다.
거북은 지난 2022년 1월 개관 기념 전시와 같은 해 7월 백남준 탄생 90주년 기념 전시, 2023년 9월 제주항공우주박물관 전시 등 3회에 걸쳐 선보였고 이후에는 일반에 공개되지 않았다.
미술관은 로비에 전면 공개해, 관람객이 작품의 전체 구조를 한눈에 감상할 수 있도록 구성했다.
이와 함께 선보이는 작가인 토니 아워슬러는 1957년 뉴욕에서 출생한 매체 작가로 비디오, 조각, 공연(퍼포먼스)을 결합한 독창적인 작업으로 잘 알려져 있다.
울산시립미술관은 비디오아트 창시자인 백남준의 작품 ‘거북’,‘시스틴 채플’, ‘케이지의 숲, 숲의 계시 등을 3점을 소장하고 있다. 그러나 전시에 소극적인 이유는 미디어아트의 특성상 상영물에 대한 저작권 때문이였다.
미술관이 저작권을 확보한 작품은 ‘시스틴 채플’이 유일하다. 나머지 2개의 저작권은 현재 백남준의 장조카이자 저작권 상속자인 일본인 ‘하쿠다 켄’씨가 소유하고 있다. 하쿠다 켄씨는 저작권과 관련해서는 협의에 응하지 않는 것으로 알려져 있다.
울산시립미술관은 저작권이 없다 보니 작품을 활용한 아트 상품 개발과 이미지 활용, 도록 출간 등 영리 목적의 활용도 할 수 없었다.
울산시립미술관 관계자는 “저작권이 없다 보니 활용 방안이 제한적이긴 하지만 미술관 소유의 소장품이기 때문에 언제든지 원본에 대한 전시와 대여는 가능하다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
