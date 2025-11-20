BMW레이디스 챔피언십 내년에도 해남 파인비치에서 열린다…LPGA투어 2026시즌 일정 발표

총 33개 대회·총상금 1억3200만 달러 규모로 역대 최대

LPGA투어 BBMW레이디스 챔피언십이 내년에도 전남 해남 파인비치골프링크스에서 열린다. 올해 대회에서 우승한 김세영이 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. BMW 레이디스 챔피언십 대회 조직위원회

총상금 1200만 달러가 걸린 시즌 두 번째 메이저대회 US 여자오픈은 6월 5일부터 8일까지 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근 퍼시픽 팰리세이즈에서 펼쳐진다. 시즌 세 번째 메이저 대회인