김민석 국무총리, 경주시청 방문…APEC 현업 부서 격려
김민석 국무총리가 20일 경북 경주시청을 찾아 2025 APEC 정상회의 준비·운영에 참여한 직원들을 격려했다.
경주시는 이날 오전 김 총리가 경주시청을 찾아 식품위생과, 교통행정과, 도로과, 안전정책과 등 APEC 현업 부서를 방문해 직원들을 격려했다고 20일 밝혔다.
김 총리는 회의 기간 새벽부터 심야까지 이어진 근무와 돌발 상황 대응을 언급하며 “보이지 않는 곳에서 자리를 지켜준 경주시 공무원 여러분이 APEC 성공의 주역”이라며 직원들의 노력과 헌신에 감사의 뜻을 전했다.
이어 “이번 APEC 정상회의는 지방도 세계를 이끌 수 있음을 보여준 성공사례로 기록됐다”며 “경주는 다른 지자체의 부러움을 받는 도시가 됐다. 포스트 APEC 사업을 통해 이러한 성과가 지속되길 바란다”고 말했다.
또 “단 한 건의 사고 없이 모든 일정이 순조롭게 진행될 수 있었던 것은 시민 한 분 한 분의 성숙한 협조 덕분”이라며 “경주 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 강조했다.
이번 방문은 공개 행사 없이 비공식 일정으로 진행됐다. 김 총리는 의전을 최소화하고 실무 부서를 직접 찾아 현장 상황을 점검하며 직원 의견을 청취하는 데 대부분의 시간을 할애한 것으로 전해졌다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사