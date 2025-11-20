오세훈, 한강버스 중단 요구에 “과도하다, 신중해야”

지난 17일 서울 송파구 잠실선착장 부근에 수심이 얕은 곳을지나다 항로를 이탈하며 강바닥에 걸린 한강버스가 멈춰서 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 한강버스 운항 중단 요구에 대해 “완전히 운항을 중단하는 것은 과도한 대응”이라고 일축했다.

오 시장은 “일단 검토해보겠다”면서도 이번 사고를 계기로 항로 준수의 중요성을 선장들에게 다시 일깨우는 것도 해결책이 될 수 있다는 취지로 답변했다.

(언론대응 매뉴얼은) 다른 선사에서 보편적으로 쓰는 것을 가져온 것”이라며 “비상대응절차서는 계속해서 업그레이드하고 있다”고 설명했다.