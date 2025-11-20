새만금에 떠오른 ‘인공태양’…핵융합 연구시설 유치 총력전

새만금 3공구, 50만㎡ 단일부지·인프라 완비

전북도, 15년 기반 앞세워 국가R&D 사업 도전

새만금 동진대교. 전북도 제공

‘인공태양’으로 불리는 핵융합 연구시설 유치를 놓고 새만금이 전국 경쟁의 무대에 올랐다.

09년 국가핵융합연구소(현 한국핵융합에너지연구원) 협약을 시작해, 2012년

군산에 개소하고 인프라를 확충해 왔다. 최근에는 새만금개발청·군산시 등 유치대응 TF를 꾸려 유치전에 본격 착수했으며, 정치권도 ‘새만금에 떠오르는 인공태양’ 캠페인으로 힘을 보태고 있다.

새만금 조감도. 전북도 제공

새만금 산업단지 3공구는 핵융합 실증시설이 요구하는 최소 50만㎡ 이상 단일 부지를 확보할 수 있는 사실상 유일한 후보지다. 전기·상하수도·6차선 진입도로 등 기반시설이 이미 완비돼 있으며, 매립 공사도 2027년 마무리된다.