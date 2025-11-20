횡성 반려동물 보호센터 준공…12월 시범운영 돌입

횡성 반려동물 보호센터 전경. 횡성군 제공

반려동물 보호센터는 총 부지 9995㎡, 연면적 655㎡ 규모로 건립됐다. 관내 보호시설 부재에 따른 필요성을 해결하고 주변 환경을 개선하고자 기존 퇴비공장 관리동을 증축해 구축한 점이 특징이다.