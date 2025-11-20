TK공항 마지막 불씨 살려라…공자기금+이자지원 요청

국민 AI 이미지

최근 사업 장기화를 우려한 대구 군위군이 주민 피해를 주장하며 토지거래허가구역 해제를 요구했기도 했다. 위기를 느낀 대구시가 하루라도 빨리 사업을 시작하기 위해 정부와 국회에 국비지원을 계속 요청하는 것이다.