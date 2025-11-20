레고랜드 겨울시즌 시작…풍성한 이벤트 진행
레고랜드 코리아 리조트의 겨울 축제 ‘메리 브릭스마스’와 ‘브릭타큘러 2026’이 21일부터 시작된다. 겨울 시즌을 무제한 즐길 수 있는 ‘윈터 시즌 패스’도 지금 구매할 수 있다.
레고랜드는 21일부터 12월 25일까지 메리 브릭스마스 축제를 연다.
9m 높이의 초대형 레고 듀플로 크리스마스트리가 브릭 스트리트 광장에서부터 방문객을 맞이하고, 겨울 마을로 꾸며진 파크 곳곳에서 풍성한 공연과 이벤트들이 이어진다.
다음 달 26일부터 3월 15일까지는 2026년 새해를 온 가족이 함께 축하 속에 맞이할 수 있는 ‘브릭타큘러 2026’ 축제가 펼쳐질 예정이다.
겨울 시즌 주요 공연으로는 산타와 루돌프가 함께하는 ‘크리스마스 오프닝 공연’, 신나는 캐럴과 댄스로 트리의 불빛을 밝히는 '크리스마스 트리 파티' 등이 펼쳐진다.
주말 및 공휴일에는 브릭토피아 퍼포먼스 시어터에서 연간이용권 등 푸짐한 선물을 증정하는 ‘산타의 비밀 선물’ 경품 추첨 이벤트가 진행된다.
모두 함께 모여 어드벤처 캘린더를 열어보는 이벤트로 연간이용권부터 15만원 상당의 레고 상품까지 레고 산타가 안겨주는 최고의 선물을 기대할 수 있다.
모든 공연과 이벤트는 22일부터 12월 28일까지 진행된다. 레고랜드를 방문하는 누구나 무료로 관람할 수 있다.
따뜻한 실내 체험 공간 브릭토피아 라운지에서는 ‘레고 빌드 콘테스트’가 크리스마스 트리, 겨울에 만나는 동물들 등의 주제로 시즌 내내 열려, 참여하는 누구나 자신만의 상상력과 창의력을 마음껏 발휘할 수 있다. 매일 오후 4시 발표되는 1등에게는 선물을 준다.
겨울 시즌을 맞아 브릭스트리트 카페와 브릭토피아 라운지에서는 레고랜드 머핀, 눈사람 머핀, 트리 머핀 3종과 아이 러브 레고랜드 라테, 누텔라 핫초코, 누텔라 카페모카 음료 3종, 겨울 간식 호빵과 군고구마빵 등 시즌 한정 신메뉴도 출시된다.
레고랜드의 겨울 시즌 동안 횟수 제한 없이 마음껏 방문할 수 있는 윈터 시즌 패스는 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.
겨울 운영 기간의 일일 이용권 정상가 금액과 동일한 4만원의 특별가로 제공된다. 윈터 시즌 패스는 내년 2월 28일까지 판매하며, 같은 해 3월 15일까지 이용할 수 있다.
