자연재난 등 최소 2000만원 보상…경남도 ‘도민안전보험’ 도입
경남도는 예상치 못한 재난이나 사고로 피해를 입은 도민의 회복을 지원하기 위해 내년부터 ‘도민안전보험’이 도입된다고 20일 밝혔다.
18개 시군에서 운영 중인 ‘시·군민 안전보험’의 보장항목을 확대하고 보상한도를 상향한 것으로 도는 전 시군에 가입 보험료를 지원한다.
‘경상남도 도민안전보험 지원조례’에 따라 일부 시군에서 가입 제외됐던 등록 외국인도 지원받을 수 있게 됐다. 경남 도내 주민등록이 있는 도민이라면 누구나 별도의 가입 절차나 보험료 부담 없이 자동으로 혜택을 받는다.
도는 최근 증가하는 재난 속 도민이 최소한의 피해 보상을 받을 수 있도록 시군 가입 추천 보장항목 5종을 선정했다. 보상한도도 자연재난 사망, 사회재난 사망, 화재·붕괴·폭발 사망은 2000만 원 이상이고 화재·붕괴·폭발 후유장해 및 익사는 1000만 원 이상으로 상향한다.
각 시군의 재정 여건 등을 고려해 자율적으로 강력범죄·성폭력범죄 상해 보상금, 가스사고 사망·후유장해 등 보장항목을 추가하거나 보상한도를 상향할 수 있게 할 방침이다.
도민안전보험은 개인이 가입한 상해보험에 상관없이 중복 보상 가능하다. 또 사고 발생 지역에 관계없이 전국 어디에서 사고를 당해도 보장받을 수 있고, 사고나 재해 발생일로부터 3년 이내에 주민등록 기준 시군에서 가입한 보험사에 청구하면 된다.
지난 2022년부터 2024년까지 3년간 도내 시·군민 안전보험 전체 수혜율(가입보험료 대비 보상금액의 비율)은 106%로 가입 보험료 대비 더 많은 혜택을 받은 것으로 나타났다. 내년 시행하는 도민안전보험은 도의회 예산 의결 후 본격 추진할 예정이다.
천성봉 경남도 도민안전본부장은 “도민안전보험을 지속적으로 개선해 촘촘한 사회안전망을 구축하고, 내년에는 시·군 및 보험사 등과 협의해 증가하는 온열·한랭 질환자도 보장항목으로 확대하는 방안을 검토하겠다”고 말했다.
시군별 가입 보험사와 보장항목, 보상금액 등 자세한 사항은 시군 누리집 또는 안전총괄부서에 문의하면 된다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사