좌초 여객선 항해 선원, 수동 운행 구간서 ‘휴대폰’ 딴짓
해경, 운항 과실 관련자 형사 처분 방침
전남 신안군 장산도 인근 해상에서 대형 여객선 퀸제누비아2호가 무인도를 들이박고 좌초한 사고와 관련해 항해 책임자가 휴대전화를 보는 등 딴짓을 하다가 사고를 낸 것으로 파악됐다.
20일 수사당국에 따르면 해경은 퀸제누비아2호 주요 승무원을 대상으로 한 1차 조사에서 협수로 구간 내 자동운항 전환 탓에 여객선과 무인도 간 충돌이 발생한 것으로 확인했다.
당시 항해 책임자는 휴대전화를 보느라 수동으로 운항해야 하는 구간에서 자동항법장치에 선박 조종을 맡긴 것으로 드러났다. 이 때문에 선박은 방향 전환 시기를 놓쳤고 결국 무인도로 돌진해 선박 절반가량이 걸터앉는 사고로 이어졌다.
사고 발생 지점인 신안군 장산도 인근 해상은 연안 여객선들의 항로가 빼곡한 협수로다. 협수로에서는 주의를 더 기울여야 하기 때문에 통상적으로 자동항법장치에 의존하지 않는다.
해경은 운항 과실이 드러난 만큼 관련자들을 형사 처분할 방침이다.
앞서 제주에서 전날 오후 4시45분쯤 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 태우고 목포를 향해 출발한 퀸제누비아2호는 오후 8시16분쯤 신안군 장산도 인근 무인도인 족도 위에 선체가 절반가량 올라서며 좌초했다. 당시 충격으로 통증을 호소한 승객 27명이 병원으로 분산 이송됐다. 사고 선체는 사고 발생 9시27분만인 이날 오전 5시44분쯤 목포시 삼학부두에 무사히 입항했다.
