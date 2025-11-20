“트럼프 행정부, 반도체 관세 부과 미룰 듯”…물가 상승, 대중 관계 고려

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 미국 사우디 투자 포럼에서 연설하고 있다. 연합뉴스

미국 정부 당국자들은 반도체 관세 부과가 곧 이뤄지지 않을 수 있다는 입장을 정부와 민간 분야 인사들에게 최근 전달했다.

지난 8월 6일 “반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라며 “미국으로 들어오는 모든 칩과 반도체”가 부과 대상이라고 밝힌 바 있다. 그 후에도 비슷한 관세 부과 예고를

반도체 분야 관세를 발표하지 않았다.

반도체 관세 부과 시 현재 휴전 상태인 미·중 무역 전쟁이 재발할 수 있고, 중국의 희토류 수출통제도 다시 부상할 수 있다는 것이다.

반도체 관세 도입 시 미국의 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 물가 인상 압박이 커질 수 있다는 것이다. 반도체에 대한 관세를 인상하면 스마트폰과 냉장고 등 반도체가 탑재된 가전제품의 소비자 가격이 줄줄이 인상될 수 있다. 트럼프는 지난주 커피와 바나나 등 식품에 대한 관세를 철회하기도 했다. 그만큼 물가 인상을 민감하게 받아들이고 있다는 신호다.