‘쿠팡 알바’ 해본 박지현 “새벽 배송, 필수인가”

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장. 페이스북 캡처

“이 문구들은 명확한 사실을 보여 준다”며 “높은 시급은 기존 노동자가 아니라 ‘신규 인력’에게만 주어지는 단 한 번의 미끼라는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “그 이후로 나는 그 ‘일당 19만원’이 적힌 프로모션 문자를 단 한 번도 다시 본 적이 없다”며 “오래 일할수록 오히려 수당이 줄어드는 구조, 경험이 쌓일수록 보상이 줄어드는 시스템이었다”고 했다.