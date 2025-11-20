‘쿠팡 알바’ 해본 박지현 “새벽 배송, 필수인가”
박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 쿠팡 새벽 배송을 직접 겪으며 깨달은 구조적 문제를 지적하며 “새벽 배송이 필수라고 말할 수 있나”라고 꼬집었다.
박 전 위원장은 19일 페이스북에 ‘일당 19만원, 그 뒤에 있는 진짜 이야기’라는 글을 통해 “경력이 쌓여도 시급이 오르지 않고, 생계가 급한 사람들이 선택 아닌 ‘강요된 선택’을 하게 되는 새벽 배송과 물류 센터 노동”이라며 이같이 지적했다.
그는 “내가 쿠팡을 비롯해 여러 아르바이트를 하고 있는 이유는 단순한 체험이 아니었다”며 “시간이 흐르고 나서야 나는 쿠팡의 구조를 이해하게 됐다”고 적었다. 앞서 박 전 위원장은 앞서 지난 9월 쿠팡 물류센터에서 아르바이트했던 경험을 전하며 “새벽 1시부터 오전 9시까지 19만9548원, 추가 수당이 붙어 꽤 짭짤한 금액”이라고 밝힌 바 있다.
박 전 위원장은 ‘직전 28일 이내 CLS(쿠팡 로지스틱스 서비스) 소속 캠프 근무 이력이 없는 신규 헬퍼’ 등의 근무 프로모션 조건을 공개하며 “이 문구들은 명확한 사실을 보여 준다”며 “높은 시급은 기존 노동자가 아니라 ‘신규 인력’에게만 주어지는 단 한 번의 미끼라는 것”이라고 강조했다.
그러면서 “그 이후로 나는 그 ‘일당 19만원’이 적힌 프로모션 문자를 단 한 번도 다시 본 적이 없다”며 “오래 일할수록 오히려 수당이 줄어드는 구조, 경험이 쌓일수록 보상이 줄어드는 시스템이었다”고 했다.
박 전 위원장은 “도망치고 싶었다. 하지만 조퇴하면 높은 프로모션 금액을 포기해야 했기에 꾹 참고 버텼다”며 “이 경험은 나에게 질문을 던졌다. 우리 사회는 이 구조를 어떻게 바꿔야 하는가”라고 적었다. 이어 “‘낮에 일하든 밤에 일하든 개인의 선택이지’라고 말하기 전에 우리는 먼저 질문해야 한다. 그 선택이 실제로는 구조가 만든 비자발적 선택은 아닌지 말이다”라고 강조했다.
아울러 “나는 그 현장에서 비로소 이해했다. 문제는 개인의 근성과 선택이 아니라 구조였다”며 “우리가 누리는 ‘빠름’과 ‘편리함’은 누구의 시간과 몸을 비용으로 삼고 있는가. 그 구조를 직시하는 일에서 정치와 변화가 출발한다고 믿는다”고 썼다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
