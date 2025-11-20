트럼프, 조지아 한국 노동자 단속에 “바보같이 그렇게 하지 말라고 했다”

트럼프, 강성 지지층 마가 반발에도 외국인 전문 인력 필요성 강조

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴에서 열린 사우디 투자 포럼에서 연설하고 있다. 연합뉴스

트럼프는 또 대만 반도체 기업 TSMC가 애리조나주에 건설 중인 반도체 공장을 거론하며 “매우 복잡한 공장을 건설해 운영하려면 수천 명의 외국인 전문 인력이 필요하다”며 “난 그런 사람들을 환영하겠다”고 밝혔다.

그들은 믿기 어려울 정도의 애국자들이지만 단지 이해하지 못할 뿐”이라며 “공장과 장비에 수십억 달러를 투자한 사람들이 공장을 열고 운영하며 가동하기 위해 자기 나라에서 자기 사람들을 많이 데려오는 것을 허용하지 않는다면 우리는 성공하지 못할 것이다. 미안하다”고 말했다.