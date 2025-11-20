트럼프, 조지아 한국 노동자 단속에 “바보같이 그렇게 하지 말라고 했다”
트럼프, 강성 지지층 마가 반발에도 외국인 전문 인력 필요성 강조
도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 조지아주 한국인 직원 단속 사태에 대해 “바보 같다”며 외국인 전문 인력이 필요하다는 입장을 다시 강조했다. 강성 지지층 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’의 반발에도 제조업 부활을 위해서는 외국 전문 인력에게 문을 열어야 한다는 점을 설득한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 열린 미·사우디 투자포럼에서 지난 9월 조지아주에서 벌어진 이민세관단속국(ICE)의 한국 배터리 공장 노동자 단속을 언급하면서 “난 ‘바보같이 그렇게 하지 말라(Don't be stupid)’고 했고 우리는 이걸 해결했으며 이제 그들(한국인 노동자)은 우리 사람들을 가르치고 있다”고 말했다. 트럼프는 “배터리는 제조 과정이 위험하다. 사람들 생각보다 훨씬 더 복잡하다”며 “그들(한국 기업)은 공장을 짓기 위해 10억 달러를 투자했지만, 떠나라는 말을 들었다”고 설명했다.
트럼프는 또 대만 반도체 기업 TSMC가 애리조나주에 건설 중인 반도체 공장을 거론하며 “매우 복잡한 공장을 건설해 운영하려면 수천 명의 외국인 전문 인력이 필요하다”며 “난 그런 사람들을 환영하겠다”고 밝혔다.
트럼프는 이어 “나의 보수 친구들을 사랑하고 마가를 사랑하지만 이게(외국 전문 인력 수용) 마가”라며 “그 사람들은 우리 사람들에게 컴퓨터 칩을 만드는 방법을 가르칠 것이며 짧은 기간에 우리 사람들이 일을 잘하게 될 것이다. 그러면 그 사람들은 아마도 그들이 항상 가고 싶어 하는 집으로 돌아갈 수 있다”고 말했다.
트럼프는 지지자들에 대해 “그들은 믿기 어려울 정도의 애국자들이지만 단지 이해하지 못할 뿐”이라며 “공장과 장비에 수십억 달러를 투자한 사람들이 공장을 열고 운영하며 가동하기 위해 자기 나라에서 자기 사람들을 많이 데려오는 것을 허용하지 않는다면 우리는 성공하지 못할 것이다. 미안하다”고 말했다.
트럼프는 최근 지지율 하락을 의식한 발언도 내놨다. 그는 “내 지지율이 막 내려갔지만 똑똑한 사람들 사이에서는 지지율이 엄청 올라갔다”고도 했다. 최근 성범죄자 제프리 엡스타인 연루 의혹과 물가 상승으로 지지율이 추락했다는 여론조사가 나오자 반박한 것으로 해석된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
