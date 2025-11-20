신안 여객선 좌초, ‘운항 과실’ 가닥…“변침 시기 놓쳐”

19일 오후 전남 목포시 목포해양경찰서 전용 부두로 여객선 퀸제누비아2호 탑승객들이 구조돼 놀란 가슴을 쓸어내리며 이동하고 있다. 연합뉴스

2만6000t급 대형 여객선 퀸제누비아2호 좌초 원인으로 방향 전환 시기를 놓치는 등의 운항 과실에 무게가 실리고 있다.

장산도 남쪽 무인도인 족도에 좌초한 퀸제누비아2호는 총배수량 2만6546t에 최대 1010명까지 탑승할 수 있는 카페리다.