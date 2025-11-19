경기관광공사, ‘한국 공공브랜드 대상’ 관광부문 2년 연속 대상 ‘쾌거’

올해 경기관광공사는 ‘지금 신나는 DMZ’

‘지금 만나는 DMZ’ ‘지금 바라는 DMZ’ 등 세 가지 콘셉트를 아우르는 통합 슬로건 ‘지금 나는 DMZ’으로 ‘평화·생태·공존’의 공간이라는 핵심 메시지를 보다 효과적으로 알리고, 다양한 스토리텔링 콘텐츠로 DMZ 브랜드 인지도와 호감도를 함께 높였다는 평가다.