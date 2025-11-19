[속보] 신안 장산도 해상서 267명 탑승한 여객선 좌초…부상자 발생
전남 신안 해상에서 승객과 승무원 267명을 태운 대형 여객선이 좌초해 해경이 구조에 나섰다.
19일 목포해경에 따르면 이날 오후 8시17분쯤 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 2만6546t급 여객선 ‘퀸제누비아2호’가 좌초했다는 신고가 접수됐다.
사고 여객선은 승객 246명과 승무원 21명 등 총 267명을 태우고 제주에서 출발해 목포로 향하던 중이었다.
여객선은 장산도 인근 무인도인 족도에 걸린 것으로 파악됐다. 좌초 충격으로 5명이 경상을 입었으며, 해상 추락 등 다른 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.
선체 앞부분에서는 파공이 발견됐으나 현재까지 침수는 발생하지 않은 상태다.
해경은 함정 2대와 연안 구조정 1대를 급파해 승객들을 목포해경 전용부두로 이송하고 있다.
아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 “인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서고 국민이 안심할 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개하라”고 지시했다.
최민우 기자 cmwoo11@kmib.co.kr
