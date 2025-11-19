농협중앙회, 청렴농협 구현 결의대회 개최
농협중앙회는 19일 대강당에서 제3차 임시대의원회에 앞서 ‘청렴농협 구현 결의대회’를 개최했다.
결의대회에는 전국 대의원조합장 294명을 비롯해 강호동 농협중앙회장과 임원, 집행간부 등이 참석해 범농협 차원의 고강도 혁신으로 대국민 신뢰를 회복하겠다는 강한 의지를 밝혔다.
이번 결의대회는 최근 언론 보도 등을 통해 다양한 이슈와 우려가 제기된 상황을 엄중히 인식하고 높은 윤리 의식과 투명성을 확보하겠다는 취지로 ‘신뢰받는 농협중앙회 구현’과 ‘깨끗하고 청렴한 농축협 실현’ ‘국민에게 사랑받는 농협 도약’의 세 가지 방향을 제시하며 자정과 혁신 의지를 천명했다.
농협중앙회는 “이번 결의대회는 인사·조직·제도 전반에 걸친 실질적인 변화를 통해 농업인과 국민 앞에 다시 서겠다는 약속”이라며 “청렴·공정·투명성을 최우선 가치로 삼는 ‘국민의 농협’으로 거듭나기 위해 범농협이 함께 혁신의 노력을 하겠다”라고 강조했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
