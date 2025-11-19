부산서 245억 투자사기 조직 적발… 118명 검거·28명 구속

허위 비상장주식 사이트로 284명 속여

콜센터·세탁조직까지 갖춘 지능형 범행

부산경찰청 수사관들이 투자리딩방 사기 조직 콜센터 사무실을 압수수색하고 있다. /부산경찰서 제공

부산경찰청이 허위 비상장 주식 사이트를 만들어 투자자를 속인 이른바 ‘투자리딩방’ 범죄조직을 적발했다. 경찰은 콜센터 관리자 A(20대) 등 조직원 118명을 검거해 이 중 28명을 구속했다. 피해자는 284명, 피해액은 245억원에 달한다.



19일 경찰에 따르면 이들은 총책을 중심으로 조직관리팀·콜센터·유인책·자금세탁책 등으로 역할을 나눠 2023년 10월부터 올해 4월까지 범행을 이어왔다. SNS 광고와 오픈채팅방을 통해 ‘원금 보장’ ‘고수익 실현’ 등을 내세워 투자자를 유인한 뒤 미리 제작한 허위 비상장주식·가상자산 투자 사이트를 보여주며 실제 수익이 발생하는 것처럼 속였다. 1인 평균 피해액은 8600만원, 최대 피해액은 18억7000만원에 달했다.



투자리딩방 사기 조직이 메신저로 공유한 ‘업무 매뉴얼’ 대화 화면. 조직원들은 상황별 기망 방법을 정리해 실시간 전달하며 범행을 이어갔다. /부산경찰청 제공

콜센터 조직은 인적이 드문 재건축 빌라촌에 사무실을 두고 가명을 사용했으며 피해자의 자산 수준과 투자 성향을 기록해 전문 투자자문업자로 위장했다. 유인책 조직은 광고 회사를 운영하며 문자·메신저 강제 초대·인터넷 게시글 등으로 무작위 피해자를 끌어들였다. 세탁팀은 피해금을 대포계좌로 받아 현금·수표·가상자산(테더코인) 등으로 세탁해 상선에게 전달하는 등 수법이 기존 보이스피싱보다 더 정교해졌다고 경찰은 설명했다.



경찰은 압수수색 과정에서 현금 1960만원, 9000만원대 명품 43점, 대포폰 107대 등 1억원 상당 물품을 압수했다. 피의자 소유 부동산 6억7600만원도 기소 전 추징보전을 신청해 법원 인용 결정을 받았다. 경찰은 조직이 사용한 1만여개의 대포계좌를 분석해 신고되지 않은 추가 피해 여부도 조사 중이다.



부산경찰청 관계자는 “투자리딩방 사기는 더 조직적이고 지능화된 형태로 진화하고 있다”며 “고수익·원금 보장을 내세우는 투자 권유에 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



