제일 경제·관광·행복도시 실현…강릉 민선8기 시정설명회
강원도 강릉시는 19일 강릉아트센터에서 2025년 시정설명회를 개최했다. 설명회에는 강릉시민 1000여명이 참석했다.
김홍규 시장은 프레젠테이션을 통해 민선 8기 3년 4개월간의 강릉발전 성과와 새로운 강릉 100년 미래를 위해 나아가야 할 방향에 관해 설명했다.
시민들이 민선 8기 주요 시정 정책에 대해 궁금한 사항을 묻고 의견을 듣는 자리로 마련됐다.
김 시장은 공무원 친절도 향상, 공공기관 청렴도 평가 강릉시 최초 2등급 달성 등 시민중심 적극행정 추진 성과를 설명했다.
또 항만·철도 복합물류 중심도시 조성, 천연물바이오 국가산단 조성, 광역 교통망 확충, 권역별 관광인프라 구축 등의 시정 핵심 정책을 강조했다.
프레젠테이션 후에는 시민들이 강릉 주요 발전계획에 궁금한 사항을 질의하고 시장이 직접 답변하며 강릉발전을 위해 소통하는 시간을 가졌다.
이 자리에서 시민들은 강릉~대전 간 철도 개통 여부, 경제·관광 등 대규모 프로젝트 추진에 대한 의견, 인구 감소에 따른 청년 일자리 정책 수립 방향 등 그동안 시정에 궁금했던 사항을 시장에게 물었다.
김 시장은 “인구 증가·청년일자리 창출 등을 해결하기 위해서는 강릉이 빨리 경제도시가 되어야 한다”며 도시 내 산업기반의 중요성을 다시 한번 강조했다.
또한 “아무리 좋은 사업도 시민들의 성원 없이는 이루어질 수 없다”며 “현장에서 시민의 의견을 경청하고 시민의 역량과 지혜를 모아 더 나은 강릉, 더 큰 강릉을 만들기 위한 시정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
