노원구, 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성품 기부 전달식
신종우 노원구 부구청장이 19일 서울 노원구청 후문에서 열린 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성품 기부 전달식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.
서울광염교회(담임목사 조현삼)는 저소득 취약계층을 지원하기 위해 10kg 김장김치 1000박스를 노원구(구청장 오승록)에 기부했다. 기부된 김치는 동 주민센터를 통해 독거 어르신과 장애인 등 저소득 취약계층 가구에 배부될 예정이다.
신종우 노원구 부구청장은 “매년 이웃 사랑을 실천하며 큰 도움을 주고 있는 서울광염교회와 관계자들께 진심으로 감사드린다”며 “기부한 김장김치가 이웃들에게 큰 힘이 되고 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다. <사진=노원구청 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
