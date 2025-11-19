중국, 결혼장려 안간힘…신혼부부에 최대 4000만원 지급
중국 지방정부들이 인구 감소와 내수 부진에 대응해 신혼부부를 대상으로 현금과 소비쿠폰을 지급하는 등 결혼 장려에 나섰다.
18일 중국 저장일보와 경제일보, 후베이일보 등에 따르면 저장성은 최근 신혼부부를 대상으로 ‘결혼 소비쿠폰’을 도입했다.
닝보시는 올해 10월 28일부터 12월 31일까지 처음 혼인신고를 하는 부부에게 1000위안(약 20만원) 상당의 쿠폰을 지급한다. 결혼식·웨딩촬영·관광 등 결혼 관련 업체에서 500위안 이상 결제 시 125위안씩 할인되는 쿠폰 8장을 신혼부부 한 쌍당 제공하는 방식이다.
항저우시도 8월 28일부터 12월 31일까지 혼인신고를 한 부부에게 1000위안 규모의 쿠폰을 지급한다. 관내 결혼 관련 업체에서 2000위안 이상 결제 시 100위안씩 할인되는 쿠폰 10장을 지급하는 방식이다. 사오싱시 커차오구, 진화시 푸장현 등 저장성 내 다른 지역도 9∼10월 사이 결혼 소비쿠폰 발급을 시작했다.
현금을 직접 지급하는 지역도 있다.
산시성 뤼량시는 올해 1월 1일 이후 시에서 혼인신고를 하는 초혼 부부 가운데 여성이 35세 이하인 경우 현금 1500위안(30만원)을 준다. 후베이성 톈먼시는 올해 3월 1일부터 신혼부부의 주택 구매 부담을 덜어주기 위해 6만 위안(1240만원)의 주택 구매 보조금을 지하고 있다.
광저우시 바이윈구 난링춘은 초혼인 신혼부부 양측이 난링춘 호적을 가지고 있을 경우 최대 8만 위안(1650만원), 출산 시 최대 12만 위안(2480만원)을 지급해 총 20만 위안(4130만원)까지 지원한다. 이는 현재 중국 지방정부가 제공하는 결혼·출산 관련 보조금 가운데 최고 수준이다.
중국에서는 경제 둔화 속에 높은 양육·교육비 부담과 청년실업 등으로 결혼과 출산을 기피하는 추세가 심해지면서 중앙과 지역 당국이 각종 지원 정책을 내놓고 있다.
중국 출산율은 지난 3년간 인구 유지에 필요한 출산율인 ‘2.1명’의 절반에도 못 미쳤으며, 연간 출생아 수는 2022년부터 지난해까지 3년 연속 1000만명을 밑돌면서 전체 인구도 같은 기간 3년 내리 감소했다. 지난해 혼인신고 건수 역시 610만6000건으로 전년 대비 20% 이상 쪼그라든 것으로 나타났다.
