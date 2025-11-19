중국, 결혼장려 안간힘…신혼부부에 최대 4000만원 지급

중국의 결혼식. 바이두

광저우시 바이윈구 난링춘은 초혼인 신혼부부 양측이 난링춘 호적을

최대 8만 위안(1650만원), 출산 시 최대 12만 위안(2480만원)을 지급해 총 20만 위안(4130만원)까지 지원한다.