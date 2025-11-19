SOOP ‘SVL 2025’, 참가 팀 확정 및 개막전 매치업 발표
글로벌 발로란트 e스포츠 리그 ‘SVL 2025’ 대진표가 확정됐다.
SOOP은 SOOP 발로란트 리그(SVL) 2025의 참가 팀 공개와 함께 티켓 예매 일정을 19일 공개했다.
SVL은 세계 최고 수준의 팀들이 정규 시즌을 앞두고 전력을 점검하는 무대다.
다음 달 2일 개막을 앞둔 SVL 2025에는 기존 발표된 6개 팀(DRX, 젠지, T1, 프나틱, 렉스 리검 퀀, 제타 디비전)에 이어 동남아시아(SEA) 예선 우승팀 풀 센스, VCT 어센션 퍼시픽 우승으로 최상위 리그 승격에 성공한 SLT e스포츠가 합류했다.
개막전은 챔피언스 파리 준우승 팀 프나틱과 예선을 뚫고 합류한 풀 센스의 맞대결로 시작된다.
조별 리그는 2회 패배하면 탈락하는 조별 더블 엘리미네이션 방식으로 진행한다. 준결승부터는 싱글 엘리미네이션 방식이다. 결승전을 제외한 모든 경기는 3전 2선승제, 결승전은 5전 3선승제로 우승팀을 가린다.
티켓은 20일 오후 5시 티켓링크에서 오픈한다. 결승전 티켓은 같은 날 오후 5시 30분부터 별도 판매한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사