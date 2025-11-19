원주 부론산단, 반도체 소모품 실증센터 착공
반도체 소모품 실증센터 착공식이 19일 강원도 원주 부론일반산업단지에서 열렸다.
김진태 강원지사, 원강수 원주시장, 나노종합기술원, 한국표준과학연구원, 한국재료연구원 등 주요 연구기관과 디에스테크노, 보부하이테크 등 반도체 소모품·장비 기업 관계자 등이 참석해 착공을 축하했다.
실증센터 건립은 산업통상부와 강원도, 원주시가 시행하고 강원테크노파크가 수행한다. 2027년 준공이 목표다.
실증센터는 실제 반도체 제조공정과 유사한 조건에서 세라믹 히터나 포커스 링, 쿼츠웨어 등 반도체 제조 과정에서 소모되는 부품의 성능과 품질을 검증하는 반도체 테스트베드 구축 사업의 핵심 시설이다.
국·도비 275억원과 시비 152억원 등 총 427억원이 투입된다. 전체면적 2562㎡ 규모로 반도체 제조 시설인 FAB과 기업 지원 시설 등이 들어선다. 12인치 웨이퍼 기반 공정용 장비를 포함해 시험·분석 장비, 공정 안정성 검증 장비 등 총 10종이 갖춰질 예정이다.
기존 센터들이 주로 시제품 분석 중심인 것과 달리 이번 실증센터는 반도체 소모품 시험 생산부터 성능 검증, 공정 안정성 검증까지 반도체 소모품 생산의 전 주기 산업생태계를 지원한다.
지난 4월 착공한 원주 한국반도체교육원과 연계해 특화·심화형 전문 인력 양성 프로그램을 운영함으로써 산·학·연 협력 기반의 혁신 생태계가 한층 강화된다.
김진태 지사는 “반도체 소모품은 반도체를 만드는 데 꼭 필요한 필수 품목인 만큼 국내 많은 반도체 기업들이 인증을 받기 위해 원주를 찾게 될 것”이라며 “미래차 검증센터와 함께 두 사업을 쌍두마차로 강원 반도체 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.
원강수 시장은 “한국반도체교육원과 미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성 검증센터에 이어 실증센터 착공까지 원주의 반도체 테스트베드 구축이 본격화되고 있다”며 “이러한 성과가 우량기업 유치와 양질의 일자리 창출은 물론 강원권 반도체 클러스터 구축과 수도권과의 연계로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사