마스가 협력 본격화…경남 ‘기술안보·지식재산’ 대응책 마련해야

19일 경남도의회에서 열린 ‘마스가(MASGA)와 경남 조선산업’ 정책 토론회에서 정재욱 경남도의원이 발언하고 있다. 경남도의회 제공

정재욱 의원은 “논의된 기술안보·지식재산·공급망 대응 과제를 체계적으로 정리해 도정과 긴밀히 협의하고, 의회 차원에서 필요한 정책·제도 개선을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.