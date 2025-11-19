파주시, 단수 사고 간담회 개최…“종합대책, 시민 의견 반영”

김경일 파주시장은 지난 18일 운정행복센터 다목적홀에서 단수 피해 지역 주민, 아파트 단지 대표, 한국수자원공사 관계자 등 70여명이 참석한 가운데 간담회를 열어 사고 경위와 대응 상황을 설명하고 시민 의견을 직접 들었다.

김 시장은 “이번 단수 사고로 큰 불편을 드렸다”며 깊이 사과하고 “설명회를 넘어 실질적 대책을 마련하기 위한 자리”라고 강조했다.