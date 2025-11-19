파주시, 단수 사고 간담회 개최…“종합대책, 시민 의견 반영”
경기 파주시가 최근 광역상수도 누수로 발생한 대규모 단수 사고와 관련해 주민 간담회를 열고 피해 보상과 재발 방지 대책에 대해 설명했다.
김경일 파주시장은 지난 18일 운정행복센터 다목적홀에서 단수 피해 지역 주민, 아파트 단지 대표, 한국수자원공사 관계자 등 70여명이 참석한 가운데 간담회를 열어 사고 경위와 대응 상황을 설명하고 시민 의견을 직접 들었다.
김 시장은 “이번 단수 사고로 큰 불편을 드렸다”며 깊이 사과하고 “설명회를 넘어 실질적 대책을 마련하기 위한 자리”라고 강조했다.
간담회에서는 고지대·관말부 지역의 수압 저하, 일부 지역의 탁수 발생, 배수지 용량 부족 등 구조적 문제에 대한 지적이 쏟아졌다.
주민들은 단수 기간 제공된 생수·급수차 지원이 부족했고 피해 보상 기준과 절차도 명확하지 않다며 근본적 개선을 요구했다. 한국수자원공사와 시청, 아파트 단지 간 실시간 정보 공유 체계가 미흡했다는 점도 주요 문제로 제기됐다.
한국수자원공사는 사고 원인과 복구 과정을 설명하며 현재 내부 조사가 진행 중이라고 밝혔다. 또 “파주시와 협력해 신속한 보상과 불편 해소에 나서겠다”고 약속했다.
주민들이 제기한 밸브 개방 요청 미이행, 사전 협조 부족 등 문제에 대해서는 “내부 업무 지침을 개선해 영향받는 지자체와 사전에 소통하고 이러한 일이 재발되지 않도록 조치하겠다”고 답했다.
파주시는 이날 제기된 의견을 반영해 한국수자원공사와의 협력을 강화하고 책임 있는 보상과 재발 방지 대책이 조속히 시행되도록 할 방침이다.
동시에 비상대응 지침 전면 재정비, 긴급 상황 시 의무 가동 협의 체계 구축, 시민 소통 강화 등 종합적인 제도 개선에도 나서기로 했다.
김 시장은 “오늘 시민들이 주신 의견 하나하나가 우리가 바로잡아야 할 방향”이라며 “끝까지 책임 있게 대응하겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
