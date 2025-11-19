김포시, 수도권 서북부 UAM 거점 도약 시동
‘2025 UAM 산업육성 전략 포럼’ 개최
경기 김포시가 UAM 산업 비전과 실행 전략을 제시하며 수도권 서북부 항공모빌리티 거점 도시로서의 위상을 굳혔다.
김포시는 한국산업기술시험원(KTL)과 함께 지난 18일 ‘2025 UAM 산업육성 전략 포럼 시즌2’를 열고 UAM 산업 생태계 구축 방향을 공유했다.
코엑스 마곡 컨벤션센터에서 열린 이날 행사에는 기업인, 스타트업, 정부 협의체 관계자, 연구자 등 약 90명이 참석해 UAM 산업 현황과 김포시의 발전 전략을 논의했다. 참가자들은 김포시가 UAM의 사회적 수용성을 높이는 데 중요한 역할을 해왔다고 공통적으로 평가했다.
포럼 1부에서는 김재우 대한항공 전문위원이 차세대 항공모빌리티(AAM)의 기술 동향과 산업 전망을 제시하며 2040년 UAM 시장이 1조5000억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
김 위원은 김포가 넓은 대지와 공항 인접성을 갖춰 MRO(정비) 산업에 적합하며, 도심 내 이동보다 도심 간 광역노선 체계화에 경쟁력이 있을 것으로 강조했다.
2부에서는 항공산업 발전전략, 항공 AI와 AAM 기술에 대한 발제가 이어졌고, 항공우주연구원·한국공항공사·현대엘리베이터·KTL 관계자들이 참여한 토론에서는 김포시의 역할과 적용 전략이 집중적으로 다뤄졌다.
전문가들은 특히 김포시가 조례 제정, 항로·공역 분석 등 제도적 기반을 일찍 구축하며 산업 수용성 확대에 기여했다고 평가했다.
한국공항공사 유금식 차장은 “새로운 산업에 대한 거부감을 공감과 수용성으로 전환시키는 데 김포시가 중요한 역할을 하고 있다”고 말했다.
김포시는 서울과 인접하고 인천·김포공항 접근성이 뛰어난 입지에 더해 서해·한강·아라뱃길을 갖춘 항로 안전성이 높은 도시로 꼽힌다.
한강2콤팩트시티와 환경재생혁신복합단지 조성 등 인프라 확충도 진행 중이며, UAM 산업에 적합한 기반을 마련하고 있다는 평가다.
특히 2022년 제정된 ‘김포시 UAM 산업 육성 조례’와 올해 추진 중인 ‘AI 기본 조례’는 지능형 항공도시로의 도약을 위한 제도적 토대를 강화하고 있다는 점에서 주목받았다.
김포시는 민선 8기 이후 자체 로드맵 수립, 공역 분석, 한국공항공사·KTL·우주항공산업협회와의 협약 체결 등을 통해 산업 추진체계를 구축해왔다.
김병수 시장은 “새로운 모빌리티이자 미래 성장동력인 UAM 생태계가 잘 조성될 수 있도록 적극 나설 것”이라며 “유관기관 및 기업과의 협력을 강화하고 제도적 기반을 구축해 김포가 수도권 서북부의 항공모빌리티 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
