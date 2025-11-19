김포시, 수도권 서북부 UAM 거점 도약 시동

‘2025 UAM 산업육성 전략 포럼’ 개최

“새로운 모빌리티이자 미래 성장동력인 UAM 생태계가 잘 조성될 수 있도록 적극 나설 것”이라며 “유관기관 및 기업과의 협력을 강화하고 제도적 기반을 구축해 김포가 수도권 서북부의 항공모빌리티 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.