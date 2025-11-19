세운4구역 토지주 “선정릉 주변 고층건물 즐비, 종묘는 안 되나”
‘종묘 앞 고층빌딩’ 논란이 일고 있는 세운4구역 재개발과 관련해 세운4구역 토지주들이 “선정릉은 문제없고 종묘는 왜 안 되느냐”며 강하게 반발하고 나섰다.
세운4구역 토지주들은 19일 입장문을 내고 “세계문화유산인 강남 선정릉은 고층 건물들이 즐비한 강남 핵심 CBD(Central Business District·도심권역) 내에 있지만, 2009년 세계문화유산으로 등재됐다”며 이같이 말했다.
이들은 “선정릉으로부터 약 250m 지점에는 포스코센터빌딩(151m)과 DB금융센터빌딩(154m)가 있다. 약 500~600m 지점에는 초고층빌딩인 무역센터빌딩(227m)가 있지만, 세계문화유산 등재나 보존 관련 문제가 제기되지 않았다”고 주장했다.
이어 “선정릉은 세계문화유산 코어존과 100ｍ 이내 버퍼존이 명확히 지정돼 있고, 버퍼존 내 건축물 높이는 앙각 27도 기준만 적용된다”며 “종묘 인근 세운4구역만 유독 과도한 규제를 받는 것은 형평성에 어긋난다”고 지적했다.
서울시는 최근 세운4구역 재정비촉진계획 변경안을 고시하면서 건물 최고 높이를 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 각각 101ｍ·145ｍ로 상향했다. 다만 종묘 경계에서 100ｍ 이내에는 앙각 27도 규정을 확대 적용해 실질적 최고 높이는 종로변 98.7ｍ, 청계천변 141.9ｍ로 조정했다.
이를 두고 국가유산청은 종묘의 문화재적 가치를 훼손할 우려가 있다며 세계유산영향평가 이행을 요구하고 있다.
토지주들은 “세운4구역은 세계문화유산인 종묘(정전)로부터는 무려 600m 이상 이격돼 있다”면서 “더욱이 종묘 정전에서 주 시야각 60도 밖에 위치해 잘 드러나지 않는 지역에 위치해 있다. 세운4구역을 콕 집어 높이 규제를 강제하는 것은 용납할 수 없다”고 강조했다.
