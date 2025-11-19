크래프톤, SK텔레콤과 2025 파운데이션 모델 테크 워크숍

조제웅 크래프톤 AI 기초연구실 실장. 게임사 제공

크래프톤이 과학기술정보통신부 ‘독자 AI 파운데이션 모델’에 참여 중인 SK텔레콤 정예팀 및 대학생, AI 연구자들과 함께한 ‘2025 파운데이션 모델 테크 워크숍’을 진행했다.

단체사진. 게임사 제공