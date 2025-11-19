손 맞잡은 강기정·김산…광주 공항 통합이전 “큰 틀서 공감”
김용범 정책실장 주선, 용산서 4자 회담
연말쯤 대통령실 주재 6자 TF 본격 가동
강 시장 “참여 의사 밝혀준 김 군수 감사”
광주 민간·군공항 통합이전 문제를 놓고 대립각을 세웠던 강기정 광주시장과 김산 무안군수가 손을 맞잡았다. 공항 이전 문제가 정부 주도로 추진되면서, 관련 논의에 속도가 붙을 전망이다.
광주광역시는 19일 서울 용산의 한 음식점에서 대통령실 주관 ‘대통령실-지자체 4자 사전협의’를 진행, 광주 민간·군공항 통합이전 추진에 대해 큰 틀에서 공감대를 이뤘다고 밝혔다.
이날 4자 사전협의에는 김용범 대통령실 정책실장과 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수가 참석했다. 이번 4자 협의는 김 실장의 주선으로 성사됐다.
사전협의 결과 대통령실과 3개 지자체는 정부가 마련한 중재안에 대해 큰 틀에서 공감대를 형성하고, 올해 내 6자(광주시·전남도·무안군·기재부·국방부·국토부) 협의체를 본격 가동하기로 했다.
특히 무안군 지원방안으로 국가산단 등 첨단산업 기반 조성 등을 적극 추진하고, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민지원사업 재정 확보 등도 협의했다.
시는 이번 사전협의를 계기로 대통령실이 주관하는 6자 협의체에 적극 참여해 무안군 지원방안의 구체적 실행 로드맵을 마련하고, 대통령실과 광주·전남·무안 3개 지자체 간 실무협의회에서 구체적으로 논의해 나갈 계획이다.
전남도 역시 “그동안 여러 난제가 얽혀 진전을 이루기 어려웠던 통합이전 논의가 이번 4자 사전협의를 통해 의미있는 성과를 거뒀다”고 밝혔다.
강 시장은 4자 회담 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오늘은 세 사람에 더해 김용범 정책실장까지 기분 좋게 손을 맞잡았다. 지난 3년 고비마다 함께 해주신 분들이 떠올랐다”며 “통합공항 무안 이전을 함께 선언해 주신 김영록 지사님, 오늘 적극적으로 참여 의사를 밝혀주신 김산 군수 등에게 감사드린다”고 말했다.
이어 “연말까지 6자협의체 회동을 열어 최종 내용을 합의해 나가도록 하겠다”면서 “모두 덕분에 ‘군공항 이전’ 문제에 곧 도장을 찍을 수 있게 됐다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
