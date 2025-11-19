건보 일산병원 ‘미래행복대상’ 보건복지부 장관상 수상
국민건강보험 일산병원은 19일 서울 여의도 CCMM빌딩 12층 컨벤션홀에서 열린 ‘제9회 미래행복대상’ 시상식에서 국민건강기여 부문 보건복지부 장관상을 수상했다.
미래행복대상은 국민 삶의 질 향상과 미래 세대의 행복 증진에 기여한 기관을 선정해 시상한다. 국민건강보험 일산병원은 2022년 제6회 미래행복대상 보건복지부 장관상 수상에 이어, 올해 다시 한 번 국민건강 기여 성과를 인정받았다.
이번 수상은 일산병원이 필수의료 강화와 국민건강 증진을 위한 지속적인 역할을 수행해 온 점을 높이 평가받은 결과다.
일산병원은 전문의 중심의 24시간 진료체계를 기반으로 중증·응급환자에게 신속하고 안전한 의료서비스를 제공하고 있으며, 지역심뇌혈관질환센터 운영 등을 통해 경기북부 필수의료 공백 해소에 기여하고 있다.
아울러 보험자 직영 공공병원으로서 건강보험제도 발전과 표준 진료체계 확립을 위한 정책과제를 지속적으로 추진해 왔다.
또한 AI 기반 스마트병원 환경을 구축해 진료 안전과 효율을 높이고, 지역사회 건강증진과 공공의료 책임 수행에도 적극적으로 참여해 왔다.
이정수 국민건강보험 일산병원 행정부원장은 시상식에서 “제9회 미래행복대상 수상이 매우 뜻깊다”며 “필수의료 강화와 공공의료 발전을 위한 노력을 인정받아 감사하다”고 말했다. 이어 “앞으로도 지역과 국민의 건강을 지키는 책임의료기관으로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
