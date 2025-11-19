대구 찾은 민주당 정청래 대표에 지역현안 지원 요청
김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 19일 대구를 찾은 더불어민주당 정청래 당대표와 최고위원 등을 만나 지역의 주요 현안을 설명하고 정부·국회 차원의 적극적인 지원을 요청했다.
김 권한대행은 대구경북 민·군 통합공항 건설을 위한 정부 재정 지원, 정부 주도의 대구 취수원 이전 방안 확정, ‘대한민국 AI로봇 수도’ 건설을 위한 ‘산업AX 혁신허브’ ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 구축 국비 지원, ‘(가칭)독립역사관 건립 사업’ 예비타당성 조사대상 선정 등을 요청했다.
김 권한대행은 “이번에 건의한 사업은 대구의 미래 성장기반 마련에 필요한 핵심 과제들”이라며 “본격적인 추진을 위해 국가 차원의 결단과 국회의 지원이 절실하다”고 강조했다. 이어 “대통령께서 공약으로 제시하시고 타운홀미팅에서 지원을 약속하신 사업인 만큼 당 차원에서도 각별한 관심과 지원을 부탁드린다”고 덧붙였다.
정청래 더불어민주당 대표는 “대구경북신공항, 취수원 이전, AI로봇 수도 건설 등 대구의 주요 현안 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 답했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사