중부대, 지·산·학 협력 기반 혁신 플랫폼 행사 개최
중부대학교는 경기RISE사업단과 함께 지난 13~15일 고양 킨텍스 제1전시장 1홀에서 ‘콘텐츠로 연결되는 대학·지역·산업의 혁신 플랫폼’ 행사를 개최했다고 19일 밝혔다.
이 행사는 ‘콘텐츠코리아 2025’ 프로그램과 연계해 지역 산업과 대학 교육을 실질적으로 연결하는 지산학 협력 모델을 제시하는 자리로 마련됐다.
이번 행사에서는 현장 실무형 인재 양성을 위한 기업체 수요 조사, 1대1 맞춤형 창업 컨설팅, 고교-대학-산학 연계 활동 소개, 지역특화산업 맞춤형 성인 교육 프로그램 안내 등 미래 콘텐츠 산업과 연계한 다양한 프로그램을 소개하는 자리가 마련됐다.
전미옥 중부대 경기RISE사업단장은 “이번 혁신 플랫폼 행사는 지역 산업과 함께 성장하는 대학의 지산학 협력 비전을 실질적으로 구현하는 무대”라며 “미래 콘텐츠 산업을 선도할 창의 인재 양성과 산학 협력 시너지를 극대화할 것”이라고 밝혔다.
