IP사업화부터 보호까지…한·UAE 지식재산 협력 강화된다

김용선(오른쪽) 지식재산처장과 압둘라 빈 투크 알 마리 UAE 경제관광부 장관이 회담을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공

AI 활용(IP 행정 분야 인공지능 기술 활용), 사업화(IP 거래 및 상용화), IP 보호(보호·집행, 위조상품 단속, 법·제도) 등으로 분야를 넓혔다.

김 처장은 “이번 약정 체결로 중동 지역에 대한 K-지식재산 수출이 한층 확대될 것”이라며 “UAE를 비롯한 중동국가에서 국내 기업의 핵심기술을 보다 효과적으로 보호하고 기술거래가 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.