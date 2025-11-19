‘부천 시장 트럭 돌진’ 2명 추가로 숨져…사망자 4명으로 확대

13일 오전 10시 55분쯤 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 상점 앞으로 돌진하는 사고가 났다. 사진은 사고 현장. 연합뉴스

차량 내부에 설치된 페달 블랙박스 영상에는 A씨가 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟고 있는 장면이 확인된 것으로 알려졌다.