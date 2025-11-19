‘KB굿잡 대전 일자리 페스티벌’ 성황리에 개최
KB국민은행이 19일 대전 유성구 DCC대전컨벤션센터에서 ‘2025 KB굿잡 대전 일자리 페스티벌’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.
이날 개막식에는 이환주 KB국민은행장과 김영훈 고용노동부 장관, 최성아 대전광역시 정무경제과학 부시장 등이 참석했다.
올해로 28회를 맞이한 이번 행사는 누적 방문자가 123만명에 이르는 단일 규모 국내 최대 규모의 취업 박람회다. 지금까지 구인 기업 6000여곳이 참여해 4만4000여명에게 새 일자리를 제공했다.
박람회 참여 기업에는 정규직 1인 채용 시 100만원씩 연 최대 1000만원의 지원금이 지급된다. 일자리 창출 우수 중소기업에는 최대 연 1.3% 포인트의 대출 금리 우대 혜택도 주어진다.
박람회장에는 구직자가 취업 역량을 키울 수 있도록 KB금융그룹 채용 상담관을 비롯해 커리어 피팅 존, 미러 인터뷰 존, 취업 특강 및 채용 설명회관, 군 간부 채용관, 직업 채험관, KB 소상공인 컨설팅관 등이 마련됐다. 대전 대표 제과점인 성심당의 브랜딩 성공 전략 특강도 열렸다.
김 장관은 축사에서 “오늘 방문하는 많은 청년이 꼭 맞는 일자리를 찾고 기업은 우수 인재를 만나는 성장의 기회가 되기를 바란다”고 말했다.
이환주 KB국민은행장은 환영사에서 “KB국민은행은 앞으로도 사회와 함께 성장하는 ‘국민의 평생 금융 파트너’가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
