포스코 포항제철소, 고로 송풍 지관 재활용 기술 개발
포스코 포항제철소는 고로 송풍 지관 재활용 기술을 통해 원가 절감과 핵심 자재를 안정적으로 확보할 수 있는 기반을 마련했다고 19일 밝혔다.
고로 송풍 지관은 고온의 열풍을 용광로에 공급하는 핵심 설비이다. 대표적인 송풍 지관인 ‘블로우 파이프(Blow Pipe)’는 개당 무게가 1t을 넘고, 접합 부위에 이상이 생기면 폐기할 수밖에 없었다.
이에 김수학 명장을 중심으로 한 포항제철소 제선부 소속 직원들은 대형 파이프 자재를 선반에 안정적으로 옮기는 설비와 맞춤형 선반을 제작했다.
또 지관 손상 부위를 동일 재료로 정밀 용접해 복원하는 기술과 자재의 보관·운송·수리 과정에서 지관 접합면 손상을 방지하는 우레탄 커버도 개발했다.
포항제철소는 이번 개선 사례에 대한 표준화 작업을 완료하고, 다른 공장에도 해당 기술 혁신 사례를 적용할 예정이다.
김수학 포항제철소 제선부 명장은 “야적장에 폐기된 송풍 지관을 보며, 올해 초부터 고로 송풍 지관 재활용 기술 개발을 추진했다”며 “이번 기술은 다양한 요인으로 자재 수급이 어려운 상황에서 원가 절감 혁신에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사