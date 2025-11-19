광주 도시철도 2호선 1단계…“2027년 말 개통”

설계보다 암반 등 최대 1.8배 많아

올 연말까지 도로 포장…불편 줄 듯

지난 7월 강기정 광주시장이 광주 도시철도 2호선 1단계 4공구 건설 현장을 방문해 호우 피해 복구 등 공사 진행 상황을 점검하고 있는 모습. 광주광역시 제공

시는 실제 굴착 과정에서 설계 당시 예측하지 못한 암반 증가와 지장물 다량 발견 등 지반 조건 변화가 발생했다고 설명했다. 광주시 관계자는 “암반은 물론 전력선, 도시가스관, 상･하수관로 등 지장물이 당초 설계 대비 1.8배, 암반은 1.4배 증가한 것으로 나타나 개통 시기 재조정이 불가피했다”고 밝혔다.