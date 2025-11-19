광주 도시철도 2호선 1단계…“2027년 말 개통”
설계보다 암반 등 최대 1.8배 많아
올 연말까지 도로 포장…불편 줄 듯
광주광역시 도시철도 2호선 1단계 구간이 2027년 말부터 개통될 전망이다.
광주시는 19일 당초 2026년 개통을 목표로 했던 광주 도시철도 2호선 1단계(시청~광주역) 14.6㎞ 구간 개통 시기를 2027년 말로 조정해 추진한다고 19일 밝혔다.
시는 실제 굴착 과정에서 설계 당시 예측하지 못한 암반 증가와 지장물 다량 발견 등 지반 조건 변화가 발생했다고 설명했다. 광주시 관계자는 “암반은 물론 전력선, 도시가스관, 상･하수관로 등 지장물이 당초 설계 대비 1.8배, 암반은 1.4배 증가한 것으로 나타나 개통 시기 재조정이 불가피했다”고 밝혔다.
특히 지난 7~8월 하루 최대 426㎜에 달하는 극한 호우로 정거장 전체에 침수 피해가 발생해 공사가 지연되기도 했다.
광주시는 이같은 현장 여건을 종합 반영해 토목 공정 이후 진행할 건축, 전기·신호·통신, 소방 등 10개 분야 공정 등을 통합 분석한 결과, 기존 계획보다 1년 지연된 2027년 말 개통이 불가피하다고 판단했다.
현재 토목 공정률은 95.2%로, 광주시는 2026년 말까지 토목, 건축, 전기·신호·통신 공사를 마무리하고 이후 약 1년간 시운전을 진행할 계획이다. 시운전은 철도안전법과 철도종합시험운행 시행 지침에 따라 철도시설의 안전성과 열차 운행 적절성을 확인하는 필수 절차이며, 해당 절차를 통과해야만 개통이 가능하다.
도시철도 2단계 구간을 포함하면 2호선 전체 완공 시점은 2030년 전후쯤으로 전망되고 있다.
광주시는 1단계 공사 구간의 도로 포장은 약속한대로 올 연말까지 완료한다는 방침이다. 지난 10일 기준 도로 포장률은 평균 65%로, 도로 포장이 완료되면 시민 불편은 크게 줄어들 전망이다.
오영걸 광주시 도시철도건설본부장은 “지장물 추가 발견과 암반 증가, 극한 호우 등으로 부득이하게 개통 일정이 조정됐다”며 “도로 개방은 예정대로 안전하고 신속하게 추진하겠다. 남은 공정은 분야별로 긴밀히 연계 추진하고 공정관리를 더욱 강화해 2027년 말 개통할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
