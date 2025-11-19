전국 최초 ‘경남도민연금’, 내년 시행 앞두고 공식 협력 선언

19일 경남도청에서 도와 18개 시군, NH농협은행, BNK경남은행 등이 참여한 '경남도민연금 업무협약식'이 열리고 있다. 경남도 제공

경남도는 지난 8월 보건복지부와의 사회보장제도 신설 협의를 마쳤다. 이어 9월 ‘경남도민연금 조례’를 제정해 제도 시행 법적 기반을 마련했고, 현재 내년 1월 시행을 목표로 시스템 구축과 운영지침 마련 등 후속 절차에 속도를 내고 있다.