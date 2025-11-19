전라선 고속철도 1일 46회 ‘수도권 절반’…수요 폭증에도 공급 제자리

전주권 철도분담률 0.3%, 전국 최하위

호남·경부선의 절반 이하 운행

호남고속철도 구간을 달리는 KTX

19일 전북 전주시정연구원이 분석한 자료에 따르면 전주권 철도 수단분담률은 2023년 기준 0.3%로, 승용차(88.8%)와 버스(10.9%) 중심의 이동 구조가 고착화됐다. 익산·군산·김제·완주 등 전주 생활권 전체로 범위를 넓혀도 철도 이용률은 큰 차이가 없다. 수도권(18.5%), 부산·울산권(7.6%), 대구권(7.0%) 등 다른 광역권은 철도 비중이 크게 높아 전주권의 공급 부족이 수치로 드러난다.