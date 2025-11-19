“앞 못 보는 손자에 희망되길” 4명 살리고 떠난 50대 [아살세]
아들 생일 하루 앞두고 교통사고 당해
앞을 볼 수 없는 손자에게 희망을 주고 싶어 하던 50대 남성이 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 생명을 선물하고 생을 마감했습니다.
한국장기조직기증원은 지난 8월 14일 가톨릭대 의정부성모병원에서 노승춘(55)씨가 심장과 폐, 간, 신장을 기증했다고 19일 밝혔습니다.
노씨는 아들 생일을 하루 앞둔 8월 10일 교통사고를 당해 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만, 끝내 의식을 되찾지 못했습니다.
유족에 따르면 노씨는 평소 장기를 기증하겠단 의사를 주변에 알렸다고 하네요. 특히 자신이 좋은 일을 하면 선천적으로 시각 장애를 가진 손자가 언젠가 밝은 세상을 볼 수 있을 것이라는 믿음이 컸다고 합니다.
고인은 경기도 파주에서 2남 1녀 중 막내로 태어났습니다. 밝고 활동적인 성격으로 사람들과 어울리기 좋아했으며 어려운 사람을 보면 먼저 도움의 손길을 건넸다고 합니다.
노씨 부인 윤정임씨는 “아무리 힘들어도 힘든 내색 하나 없이 가족 생각만 하던 당신, 정말 고맙고 너무나 많이 사랑해요. 당신이 지키고 싶어 했던 우리 가족 이제 제가 지켜줄 테니, 마음 편히 잘 지내요”라며 작별 인사를 전했습니다.
