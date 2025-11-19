시사 전체기사

“앞 못 보는 손자에 희망되길” 4명 살리고 떠난 50대 [아살세]

입력:2025-11-19 14:06
공유하기
글자 크기 조정

아들 생일 하루 앞두고 교통사고 당해

지난 8월 가톨릭대 의정부성모병원에서 심장과 폐 등을 기증해 4명의 생명을 살리고 세상을 떠난 노승춘(55)씨 생전 모습. 한국장기조직기증원 제공

앞을 볼 수 없는 손자에게 희망을 주고 싶어 하던 50대 남성이 뇌사 장기기증으로 4명에게 새 생명을 선물하고 생을 마감했습니다.

한국장기조직기증원은 지난 8월 14일 가톨릭대 의정부성모병원에서 노승춘(55)씨가 심장과 폐, 간, 신장을 기증했다고 19일 밝혔습니다.

노씨는 아들 생일을 하루 앞둔 8월 10일 교통사고를 당해 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만, 끝내 의식을 되찾지 못했습니다.

유족에 따르면 노씨는 평소 장기를 기증하겠단 의사를 주변에 알렸다고 하네요. 특히 자신이 좋은 일을 하면 선천적으로 시각 장애를 가진 손자가 언젠가 밝은 세상을 볼 수 있을 것이라는 믿음이 컸다고 합니다.

고인은 경기도 파주에서 2남 1녀 중 막내로 태어났습니다. 밝고 활동적인 성격으로 사람들과 어울리기 좋아했으며 어려운 사람을 보면 먼저 도움의 손길을 건넸다고 합니다.

노씨 부인 윤정임씨는 “아무리 힘들어도 힘든 내색 하나 없이 가족 생각만 하던 당신, 정말 고맙고 너무나 많이 사랑해요. 당신이 지키고 싶어 했던 우리 가족 이제 제가 지켜줄 테니, 마음 편히 잘 지내요”라며 작별 인사를 전했습니다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“앞 못 보는 손자에 희망되길” 4명 살리고 떠난 50대 [아살세]
“북한 가고 싶다” 통일대교서 소란 피운 50대…이유보니
“李 정부 성과” “숟가락 얹지마” 론스타 승소 두고 金-韓 설전
“분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소
“고작 10원 안 주려고 소비자 기만”…토스 이벤트에 2030 피로도↑
챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’
‘ISDS 중재 절차 위반’ 파고들었다… 13년 소송, 끝내 이긴 한국
“尹, 체포집행 전 ‘지지율 올라가니 설 명절까지만 버티라’ 해“
국민일보 신문구독