“수능 국어 17번 정답 없어” 포항공대 교수 주장
2026학년도 대학수학능력시험(수능)의 고난도 문항으로 꼽힌 국어 영역 17번 문항의 정답이 없다는 대학교수의 주장이 나왔다. 해당 문항은 독일 철학자 임마누엘 칸트의 인격 동일성에 관한 견해를 다룬 지문이다.
19일 교육계에 따르면 이충형 포항공대 철학과 교수는 수능을 주관하는 한국교육과정평가원 게시판에 “수능 국어시험에 칸트 관련 문제가 나왔다고 하기에 풀어 보았는데 17번 문항에 답이 없어 보였다”고 적었다.
17번 문항은 두뇌에서 일어나는 의식을 스캔해 프로그램으로 재현한 경우, 본래의 자신과 재현된 의식은 동일한 인격이 아니라는 ‘갑’의 주장을 제시한다. 해당 지문을 이해한 반응으로 가장 적절한 것을 찾는 게 문항의 요지다.
평가원이 공개한 정답은 3번 ‘칸트 이전까지 유력했던 견해에 의하면 ‘생각하는 나’의 지속만으로는 인격의 동일성을 보장하지 않는다는 갑의 입장은 옳지 않겠군’이다.
그러나 이 교수는 갑의 입장은 타당하기에 3번이 정답이 될 수 없다고 주장했다. 지문에는 ‘칸트 이전까지 인격의 동일성을 설명하는 유력한 견해는 ‘생각하는 나’인 영혼이 단일한 주관으로서 시간의 흐름 속에 지속한다는 것이었다’는 문장이 나온다. 그런데 스캔 프로그램으로 의식이 재현되면 ‘단일한 주관’이라는 조건에 맞지 않기 때문에 ‘생각하는 나의 지속만으로는 인격의 동일성을 보장하지 않는다’는 갑의 입장은 옳다는 설명이다.
이 교수는 “개체 a와 b 그리고 속성 C에 대해 ‘a=b이고 a가 C면, b도 C다’를 통해 풀 수 있는 문제라고 생각할 수 있지만 얼핏 당연해 보이는 이 풀이는 실제로는 잘못된 풀이”라고 주장했다. 그러면서 “갑은 ‘생각하는 나’에 대해서 말하고 있지 영혼에 대해서는 말하고 있지 않아서 ‘생각하는 나’와 ‘영혼’의 연결 고리가 필요하다”고 부연했다. ‘생각하는 나’와 ‘영혼’의 연결 고리는 ‘생각하는 나인 영혼’이라는 표현인데 지문과 보기에 모두 언급되지 않았다는 지적이다.
앞서 독해·논리 유명 강사인 이해황씨도 지난 16일 유튜브에 이같은 견해를 담은 영상을 게시했다. 이씨는 “이 교수님이 이런 주장을 메일로 보내주셨고 면밀히 검토한 결과 저도 같은 결론을 내렸다”고 밝혔다.
한편 한국교육과정평가원에 따르면 지난 13~17일 이의신청 기간 675건의 의견이 접수됐다. 이 중 영어(467건) 영역 이의 신청이 약 70%로 가장 많았다. 이어 국어(82건), 사회탐구(82건) 등의 이의신청이 제기됐다. 평가원은 접수된 의견 중 중복이거나 정답과 무관한 내용을 제외하고 심사대상을 선별, 심사를 거쳐 오는 25일 최종 정답을 확정해 발표할 예정이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
