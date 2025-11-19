울산화력 붕괴사고 수습에 기부·봉사활동 이어져
울산시는 지난 6일 발생한 울산화력발전소 붕괴사고의 조속한 수습을 위해 기업 등 울산 각지에서 도움의 손길이 이어졌다고 19일 밝혔다.
울산시에 따르면 에쓰오일은 사고 현장 구호·봉사활동을 위한 기부금을 대한적십자사를 통해 전달했다.
HD현대중공업은 현장 구조작업에 사용할 중장비를 무상으로 지원했고, SK에너지는 소방차 주유를 위해 탱크로리 1대분의 경유를 제공했다.
또 SK이노베이션 울산콤플렉스와 현대건설은 쌀, 생수, 음료수 등 구조인력 지원을 위한 식료품을 비롯해 핫팩, 마스크 등 구호 물품을 기부했다.
남구 옥동 주민, 장생포동 새마을부녀회 등도 라면, 생수, 티슈, 빵 등을 십시일반 모아 전달했다.
울산적십자사는 특히 사건 발생 첫날인 지난 6~14일 매일 적십자봉사회 봉사원, 직원, 재난심리상담 활동가 등 총 260여 명과 구호급식차량 1대를 현장에 투입했다. 이 기간 오전 5시~오후 9시 소방공무원과 경찰공무원, 행정지원인력 등을 대상으로 총 5700인분의 급식을 제공했다.
또 사고 현장 인근에서 대기 중인 사고피해자 가족들을 위해 HD현대중공업의 지원으로 마련된 구호 쉼터 10동을 설치하고, 응급구호세트 30개도 전달했다. 구호세트에는 담요, 위생용품, 세면도구 등 긴급 생활용품이 포함됐다.
울산 남구자율방재단 및 남구 자원봉사센터에서도 일주일간 어묵탕·떡볶이 등 간식 총 4000인분을 지원하는 등 자원봉사에 앞장섰다.
울산시 관계자는 “현장에서 수색 작업이 밤낮없이 이어지는 가운데 관심과 도움을 보태주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사