“셀프 조사 못 믿어” 유족 반발에도…제주항공 참사 중간 발표
12·29 제주항공 여객기 참사를 조사 중인 항공철도사고조사위원회가 내달 4~5일 중간 조사결과 발표 성격의 공청회를 열기로 했다. 유가족단체는 항철위의 독립성과 중립성에 의문을 표하며 반발하고 있다.
19일 항철위에 따르면 12·29 제주항공 여객기 참사 사고조사 공청회는 내달 4일부터 5일까지 이틀간 서울 글로벌센터 국제회의장에서 열린다. 공청회는 12단계로 이뤄진 항공기 사고 조사절차 중 8단계 과정으로 지금까지 조사한 사실관계를 확인하고 기술적 검증을 하는 자리다.
1일 차인 4일에는 조류와 방위각시설을 주제로 한 세션이 5일에는 기체(엔진)와 운항을 세션으로 한 세션이 열린다. 각 세션은 조사관이 조사 내용을 설명하고 분야별 전문가와 관계자 등의 질의응답 순으로 이뤄진다.
항철위는 공청회를 통해 그동안 제기된 기술적 의문과 사실관계를 공개적으로 검증할 수 있을 것으로 보고 있다. 비행기록장치(FDR)와 조종실음성기록장치(CVR) 등이 발표 자료에 포함하는 등 사고조사와 직접 관련된 핵심 근거들을 최대한 제시한다는 계획이다.
항철위 조사를 신뢰할 수 없다며 조사 중단을 요구하고 있는 유가족단체는 강하게 반발했다. 김유진 유가족협의회 대표는 “사고 책임을 져야 하는 국토교통부의 영향력에서 벗어나 있지 않은 항철위의 ‘셀프 조사’는 단 한 줄도 믿기 힘들다”며 “(유가족들은) 항철위가 국무총리실 산하 조직으로 이관될 때까지 조사 절차를 중지해달라고 요구하고 있다”고 설명했다.
그러면서 “공청회를 마치면 곧바로 최종보고서 초안을 작성하게 되는 등 최종 단계로 가게 된다”며 “자신들이 원하는 쪽으로 졸속으로 마무리 지으려는 것으로 보인다. 유가족들은 최선을 다해 막을 예정”이라고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사