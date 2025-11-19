“셀프 조사 못 믿어” 유족 반발에도…제주항공 참사 중간 발표

제주항공 여객기 참사 17일째인 지난 1월 14일 오전 전남 무안국제공항 사고 현장에서 수습 당국 관계자들이 수색 작업을 하는 모습. 연합뉴스

12·29 제주항공 여객기 참사를 조사 중인 항공철도사고조사위원회가 내달 4~5일 중간 조사결과 발표 성격의 공청회를 열기로 했다.

공청회를 마치면 곧바로 최종보고서 초안을 작성하게 되는 등 최종 단계로 가게 된다”며 “자신들이 원하는 쪽으로 졸속으로 마무리 지으려는 것으로 보인다. 유가족들은 최선을 다해 막을 예정”이라고 말했다.