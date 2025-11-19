‘2025 KB굿잡 대전 일자리 페스티벌’ 19일 대전서 개막

고용노동부와 대전시, KB국민은행이 공동 주최한 이 행사는

전국 우수기업 200여개 업체가 참여했다.

대전기업 전용관인 D-유니콘기업존(대전 유망벤처창업기업)과 시 추천 우수기업관, 노동부 선정 청년일자리강소기업관, KB우수기업관, 대기업 협력사관, 코스닥 상장사관 등에서 기업담당자와 구직자 간 현장 상담과 면접이 진행된다.

구직자들의 취업 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅과 실제 면접환경 체험 및 전문가의 평가를 받을 수 있는 공간도 마련됐으며, 대전 특화산업 직업체험관과 일자리정책 체험형 홍보부스, 채용설명회·특강, 대전기업 탐방프로그램 등의 체험형 프로그램도 함께 열린다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “이번 행사는 청년들의 내일을 밝히고 지역의 미래를 함께 만드는 뜻 깊은 자리”라며 “과학기술과 산업화의 결합을 통해 지역 고용을 선도하고, 청년이 머무르고 성장하는 지속가능한 도시로 만들겠다”고 말했다.