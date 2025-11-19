국민체육진흥공단, 2025 UAE K-엑스포 참가
서울올림픽기념국민체육진흥공단은 문화체육관광부와 함께 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 2025 UAE K-엑스포에 참가했다고 19일 밝혔다. K-엑스포는 콘텐츠, 화장품, 식품 등 다양한 분야의 한류 산업을 아우르는 종합 K-컬처 박람회다. 올해 8월 캐나다 토론토, 9월 스페인 마드리드에 이어 두바이에서 세 번째로 열린 이번 K-엑스포는 지난 15일부터 나흘간 진행됐다.
체육공단은 기업 간(B2B) 프로그램에 참여해 10개의 수출 유망 스포츠 기업의 인공지능(AI) 신체 분석 기기, 기능성 스포츠 기구, 필라테스 용품 등을 선보였다. 두바이 및 인근 지역 바이어와 105건, 약 396만 달러 규모의 1대 1 수출 상담을 진행하고, 총 4건의 수출 계약 및 협약을 체결했다. 스포츠 기업 상담 부스에서는 기업별 최신 기술을 접목한 대표 제품을 체험할 수 있는 쇼케이스 존을 마련해 큰 주목을 받았다.
체육공단 관계자는 “미국 관세정책 등 대외 무역 환경 변화로 시장 다변화의 중요성이 증대되고 있다. 앞으로도 스포츠 기업의 신시장 개척을 위해 다양한 스포츠산업 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
