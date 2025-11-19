“북한 가고 싶다” 통일대교서 소란 피운 50대…이유보니

경기도 파주 통일대교 남단 경의선 도로에서 바리케이드가 놓여 있다. 연합뉴스

19일 군 당국과 경찰 등에 따르면 전날 밤 9시47분쯤 파주 문산읍 통일대교 남문에서 ‘한 남성이 출입 금지 차량 통제용 펜스를 발로 차며 돌아다닌다’는 내용의 신고가 접수됐다.