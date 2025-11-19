시사 전체기사 [속보] 법원, 김건희 재판 중계 일부 허가…오늘 문서증거 조사 전까지 입력:2025-11-19 10:23 수정:2025-11-19 10:24 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 지난 8월 6일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권현구 기자[속보] 법원, 김건희 재판 중계 일부 허가…오늘 문서증거 조사 전까지백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 온라인뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 838 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 민주당 ‘겸연쩍은 자화자찬’… 한동훈 “국민께 사과하라” 2 낙타병·전투기에 ‘김혜경 맞춤 선곡’까지…UAE의 극진 대접 3 문재인 전 대통령 ‘유튜버’ 데뷔…전직 대통령 최초 4 ‘히잡’ 두른 김혜경 여사…‘상대국 존중’ ‘여성 억압’ 정권마다 논란 5 “李 정부 성과” “숟가락 얹지마” 론스타 승소 두고 金-韓 설전 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘49살’ 반포 고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 2 65세 이상 내년 2월부터 카드 결제시 포인트 자동 사용 3 연봉 9000 외국인, 125억 집 현금 구매… 부동산 위법 의심 행위 290건 적발 4 사망보험금 생전에 받겠다하니… 월 40만원씩 꼬박꼬박 5 챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’ 해당분야별 기사 더보기 1 “고작 10원 안 주려고 소비자 기만”…토스 이벤트에 2030 피로도↑ 2 “전신 오염·피부 괴사” 우울증 앓는 아내 유기한 부사관 체포 3 “분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소 4 20층 아파트서 이불 털다 추락…남양주서 20대 남성 사망 5 [단독] 폭염때처럼… ‘한파 휴식권’ 만든다 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프, 정상회담에서 핵잠 관련 여러 질문”…한·미 정상, 핵잠 추진 의지 확고 2 日은 고개 숙이고 中은 주머니 손, 日언론 “의도적 공개” 3 찬성 427, 반대 1…美 하원, 엡스타인 자료 공개 압도적 가결 4 아리아나 그란데 덮친 20대 남성…싱가포르서 징역형 5 중국서 ‘일본 여행 자제령’에 항공권 무더기 취소 해당분야별 기사 더보기 1 SBS, 유명 교양 PD 성희롱으로 해고 2 백종원, 6개월 만에 방송 복귀… “아직은 이르다” 3 스토브리그 불붙었다… 박찬호 4년 최대 80억원에 두산행 4 FA 1호 박찬호 두산행, 4년 최대 80억…스토브리그 뜨거워진다 5 LG 트윈스, 亞쿼터 선수로 호주 좌완 웰스 영입 해당분야별 기사 더보기 1 ‘이경실 달걀’ 고가 논란…‘4번 난각 달걀’이 뭐길래 2 노화 늦추고 젊게… 지방줄기세포에 답이 있다 3 의젓한데 눈치도 ‘만랩’…복지센터 모범견 덕순이의 비밀 [개st하우스] 4 [여긴 어디] 오색찬란 단풍과 몽글몽글 안개의 몽환적 가을 서정 5 치킨집서 버거, 버거집서 피자 판다…“하나만 잘해선 살아남기 힘드니까” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “북한 가고 싶다” 통일대교서 소란 피운 50대…이유보니 “李 정부 성과” “숟가락 얹지마” 론스타 승소 두고 金-韓 설전 “분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소 “고작 10원 안 주려고 소비자 기만”…토스 이벤트에 2030 피로도↑ 챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’ ‘ISDS 중재 절차 위반’ 파고들었다… 13년 소송, 끝내 이긴 한국 “尹, 체포집행 전 ‘지지율 올라가니 설 명절까지만 버티라’ 해“ [단독] ‘49살’ 반포 고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요