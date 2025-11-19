시사 전체기사

[속보] 법원, 김건희 재판 중계 일부 허가…오늘 문서증거 조사 전까지

입력:2025-11-19 10:23
수정:2025-11-19 10:24
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 지난 8월 6일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권현구 기자

[속보] 법원, 김건희 재판 중계 일부 허가…오늘 문서증거 조사 전까지

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
838
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“북한 가고 싶다” 통일대교서 소란 피운 50대…이유보니
“李 정부 성과” “숟가락 얹지마” 론스타 승소 두고 金-韓 설전
“분하다” BTS 진에 기습 뽀뽀한 50대 日여성, 억울함 호소
“고작 10원 안 주려고 소비자 기만”…토스 이벤트에 2030 피로도↑
챗GPT 왜 접속 안 돼?…클라우드플레어 오류로 전세계 ‘먹통’
‘ISDS 중재 절차 위반’ 파고들었다… 13년 소송, 끝내 이긴 한국
“尹, 체포집행 전 ‘지지율 올라가니 설 명절까지만 버티라’ 해“
[단독] ‘49살’ 반포 고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발
국민일보 신문구독