멕시카나치킨 ‘2025 한국소비자평가 1위’ 프랜차이즈 부문 수상
치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 ‘2025 한국소비자평가 1위’에서 프랜차이즈 치킨 부문을 수상했다.
‘2025 한국소비자평가 1위’ 시상은 ▲기업 경영전략 ▲경영성과 등 엄선된 지표에 대한 심사를 거쳐 진행되었으며, 멕시카나가 올해 대상 기업으로 선정돼 수상의 영예를 안았다.
이번 ‘2025 한국소비자평가 1위’의 주인공인 멕시카나는 36년간의 오랜 업력과 노하우를 바탕으로 시대를 선도하는 참신하고 다양한 신제품을 지속 선보이며, 고객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 대한민국 대표 치킨 전문 프랜차이즈 기업이다.
특히 자사의 메가히트 제품인 ‘치필링’과 최근 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있는 신제품 ‘와삭칸’을 비롯하여 급변하는 시장의 변화에 발 빠르게 대응하고 고객의 니즈 충족을 중시하는 고객지향적 경영 철학으로 업계의 새로운 트렌드를 개척하며 치킨 시장을 주도해 나아가고 있다.
최준영 멕시카나 부사장은 “‘한국소비자평가 1위’ 선정으로 멕시카나치킨 브랜드의 가치를 인정 받게 되어 매우 감사하고 영광스럽게 생각한다”며 “멕시카나 치킨은 언제나 고객의 참된 가치 실현을 최우선으로 생각하며 이를 위해 언제나 각고의 노력을 기울여 나아가고 있다. 앞으로도 모든 고객분들에게 최상의 제품과 서비스를 제공해 최고의 만족을 드리는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사