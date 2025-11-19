홍천군, 100년 숙원 ‘용문~홍천 철도’ 총력전

신영재(왼쪽 두번째) 홍천군수가 지난 5월 19일 기획재정부를 방문해 용문~홍천 건설 사업의 당위성을 설명하고 있다. 홍천군 제공

18일 국회를 찾아 용문~홍천 광역철도의 소중한 군민 염원을 알리기 위해 제작한 책자를 국회의원실 등에 배부하며 홍보 활동을 전개했다.

신영재 홍천군수가 18일 국회를 방문해 용문~철도 건설사업의 염원을 담은 책자를 전달했다. 홍천군 제공