놀러와, 삼화토요마켓…운영시간 단축, 시민참여 확대
강원도 동해시가 삼화지구 도시재생 프로젝트의 일환으로 운영하는 ‘놀러와 삼화토요마켓’이 운영시간을 단축한다.
운영시간을 기존 오전 11시~오후 5시에서 오전 11시~오후 3시로 단축한다. 문화 콘텐츠를 추가하고, 참여 대상을 기존 삼화동 주민에서 동해시민 전반으로 확대한다.
특히 동해문화관광재단과의 협력을 통해 버스킹 공연으로 문화 프로그램을 추가하고 행사장 인근에 동해시티투어버스 임시 정류장을 설치해 관광 편의를 높였다.
운영시간을 줄이는 대신 방문객 체류 만족도를 높이는 데 집중한다. 이를 통해 삼화지구가 단순히 머무르는 공간을 넘어 문화와 경제활동이 어우러지는 열린 공간으로 자리매김하도록 한다는 계획이다.
이번 변경 운영 방안의 핵심은 참여 대상 확대다. 기존 삼화동 주민과 단체 중심으로 운영되던 참여 조건을 동해시민 전체로 확대해 많은 시민이 함께할 수 있도록 조정했다.
참여자가 많아 판매 품목이 중복될 경우 삼화동 주민과 지역단체에 우선권을 부여해 지역경제 활성화라는 행사 취지를 유지할 방침이다.
정하연 도시정비과장은 19일 “이번 운영방식 변경으로 삼화토요마켓이 주민과 시민, 관광객이 모두 만족할 수 있는 공간으로 거듭나길 기대한다”며 “지역경제 활성화와 삼화지구의 매력도를 높이기 위한 노력을 이어 가겠다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사